Casertana, D'Agostino ha deciso: Feola verso l'addio Le strade del tecnico e del club, con ogni probabilità, si divideranno

Si divideranno, a meno di clamorose novità, le strade della Casertana e del tecnico Vincenzo Feola.

Dopo il ds Guglielmo Accardi, il patron Giuseppe D'Agostino avrebbe deciso di non rinnovare la fiducia neanche all'allenatore.

Troppo poco il settimo posto in campionato e il il mancato raggiungimento dei playoff.

Probabilmente sarebbe stato forse diverso se la Casertana avesse disputato gli spareggi promozione anche perché il presidente D’Agostino crede nel ripescaggio e l’andamento in campionato con Feola ne ha diminuito sensibilmente le possibilità.

Sono attese dunque nei prossimi giorni novità sia per la guida tecnica che per il ruolo di direttore sportivo da cui ripartire.

Nomi al momento non ne trapelano. Qualcosina in più si sa sul fronte delle riconferme della rosa. Rainone e Favetta, sono i maggiori indiziati a restare in rossoblu, cosi come Vicente Tufano e Monti, tra le poche note liete della stagione.

Il presidente, in più occasioni, in queste settimane non ha nascosato la volontà di rinnovare il più possibile, dopo una stagione estremamente deludente.