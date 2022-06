Tiro a volo: Cassandro male nell’individuale, domani il Mixed Team Il tiratore di Capua ha concluso al trentaquattresimo posto, tornerà in pedana con Bartolomei.

Non è stata una gara facile quella degli azzurri nella specialità dello Skeet nella quarta prova di Coppa del Mondo ISSF in corso di svolgimento sulle pedane di Baku in Azerbaijan. Il tiratore di Capua, Tammaro Cassandro, dopo una discreta fase di qualificazione nella prima giornata, non è riuscito a qualificarsi per la finale. Per lui solo un trentaquattresimo posto alle spalle di Luigi Lodde e di Gabriele Rossetti che è stato il migliore degli azzurri piazzandosi undicesimo. Tra le donne da segnalare la prestazione di Martina Bartolomei che ha sfiorato l’accesso in finale.

Oggi per la squadra italiana giornata di riposo, ma domani si tornerà in pedana per il Mixed Team con due coppie: la prima formata da Cainero e Rossetti, la seconda dal casertano Cassandro e da Martina Bartolomei.

RISULTATI

Skeet Maschile Individuale: 1° Vincent HANCOCK (USA) 123/125 (+6) – 30/30 – 34/36; 2° Nicolas LEJEUNE (FRA) 122/125 (+8) – 27/30 – 29/36; 3° Jesper HANSEN (DEN) 122/125 (+5+2) – 27/30 – 25/30; 4° Rashid Saleh AL-ATHBA (QAT) 124/125 (+2) – 25/30 – 15/20; 5° Ben LLEWELLIN (GBR) 124/125 (+1) – 26/30; 6° Emil Kjegaard PETERSEN (DEN) 123/125 (+3) – 24/30; 7° Jakub TOMECEK (CZE) 123/125 (+5) – 16/20; 8° Saif BIN FUTTAIS (UAE) 122/125 (+7) – 13/20; 11° Gabriele ROSSETTI (ITA) 121/125; 30° Luigi Agostino LODDE (ITA) 119/125; 34° Tammaro CASSANDRO (ITA) 118/125.

Skeet Femminile Individuale: 1^ Lucie ANASTASSIOU (FRA) 118/125 (+2) – 27/30 – 36/38; 2^ Catlin CONNOR (USA) 119/125 (+8) – 26/30 – 31/36; 3^ Austen Jewell SMITH (USA) 122/125 – 27/30 – 24/30; 4^ Emmanuela KATZOURAKI (GRE) 121/125 (+1) – 25/30 – 16/20; 5^ Martina BARTOLOMEI (ITA) 121/125 (+2) – 25/30; 6^ Iryna MALOVICHKO (UKR) 118/125 (+1) – 23/30; 7^ Nele WISSMER (GER) 119/125 (+7) – 13/20; 8^ Nurlana JAFAROVA (AZE) 117/125 (+6) – 9/20; 10^ Chiara CAINERO (ITA) 117/125 (+3).

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies: Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

PROGRAMMA GARA

Domenica 5 Giugno Gara a Squadre Skeet M e F

14:30 Medal Matches Team Skeet F

15:30 Medal Matches Team Skeet

Lunedì 6 Giugno Gara Skeet Mixed Team

12:30 Medal Matches Mixed Team Skeet

N.B.: gli orari sono indicati in ora locale Italiana (l’ora locale a Baku è +2 rispetto all’Italia).