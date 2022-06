La Casertana spera nella C: cinque club a rischio iscrizione E il patron D'Agostino riflette su tecnico e ds

Sarebbero almeno 5 le società in dubbio per l’iscrizione alla prossima serie C e la Casertana spera nel ripescaggio, che, allo stato, resta comunque difficile.

Cinque rinunce tra C e B sarebbero comunque poche per sperare concretamente in un immediato ritorno in serie C ma i falchetti non vogliono lasciare nulla di intentato.

Nel frattempo si continua a lavorare in vista della prossima stagione che dovrà essere altamente competitiva. Al vaglio anzitutto la sede del ritiro estivo.

Il presidente Giuseppe D’Agostino è concentrato sulla scelta del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore, dopo gli addii di Accardi e Feola al termine di una stagione deludente.

E’ presto invece, per le decisioni relative all’allestimento della rosa.

Il patron rossoblu vorrebbe riconfermare quantomeno i calciatori più esperti, i vari Favetta, Vicente e Rainone ma, prima di prendere ogni decisione, vorrà confrontarsi con il nuovo direttore sportivo e con l’allenatore.