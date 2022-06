Tiro a Volo: Cassandro lontano dal podio nel Mixed Team Il tiratore di Capua, coppia con Bartolomei, è stato eliminato nello spareggio per le semifinali.

Il Mixed Team ha regalato una preziosa medaglia all’Italia nella specialità dello Skeet. A portare a casa il terzo gradino del podio sono stati Rossetti e Caneiro, bravi a terminare al quinto posto nella classifica assoluta prima di dare l’assalto al podio in finale dove hanno conquistato il terzo gradino del podio. Erano due le coppie azzurre al via. Hanno sparato bene fino allo spareggio per accedere alle semifinali anche Tammaro Cassandro e Martina Bartolomei. I due sono stati eliminati in una sfida a tre con Kuwait e Thailandia.

Il prossimo appuntamento per la squadra di Skeet è quello in programma ai Giochi del Mediterraneo, ad Oran il Algeria, dal 25 giugno al 5 luglio.

RISULTATI

Mixed Team Skeet: 1° USA1 (Austen Jewell SMITH - Vincent HANCOCK) 148/150 – 6; 2° GER2 (Christine WENZEL - Tilo SCHREIER) 146/150 (+15) – 2; 3° ITA1 (Gabriele ROSSETTI – Chiara CAINERO) 145/150 – 6; 3° CZE2 (Barbora SUMOVA – Jakub TOMECEK) 146/150 (+14) 6.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies: Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.