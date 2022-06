Casertana, D'Agostino riparte da Parlato e Degli Esposti L'allenatore e il ds studiano un profilo top per l'attacco

Alessandro Degli Esposti e Carmine Parlato: riparte da loro la Casertana con l'obiettivo di riportare subito i falchetti in serie C.

Il presidente D'Agostino crede nel ripescaggio ma nel frattempo, ha scelto una coppia di primo livello per la serie D, rispettivamente direttore sportivo e allenatore.

Degli Esposti la promozione l’ha sfiorata più volte, Parlato, invece, di vittorie in serie D è uno specialista, c’è riuscito sei volte, in sei piazze diverse e ci vuole riuscire anche a Caserta.

I due stanno valutando la rosa per decidere su chi puntare ancora e quali ruoli invece devono essere coperti con nuovoi innesti.

Per lattacco si punterà a un profilo top: il sogno è Malcore ma dovrebbe restare anche in C a Cerignola. Si seguono con attenzione anche Longo dell’Afragolese e Santoro del Bitonto