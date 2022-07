Giochi del Mediterraneo, Tiro a Volo: Cassandro argento nella prova mista Nella specialità dello skeet il tiratore di Capua è arrivato secondo insieme a Diana Bacosi.

Ad Orano, in Algeria, i “Giochi del Mediterraneo” continuano a regalare soddisfazioni alla spedizione italiana. Gli azzurri, che storicamente sono una delle Nazioni più forti di questa bella competizione, stanno raccogliendo tanti in diversi sport tra cui c’è anche il Tiro a Volo, storico terreno di caccia. Ieri è arrivata una gioia anche per il movimento campano che era ben rappresentato da Tammaro Cassando.

Il tiratore di Capua, in coppia con Diana Bacosi, ha preso parte alla prova mista della specialità dello Skeet, raggiungendo la sfida per l’assegnazione della medaglia d’oro. I due azzurri si sono dovuti arrendere alla coppia francese che si è imposta per 6-2. Bronzo per l’altra coppia italiana formata da Gabriele Rossetti e Martina Bartolomei che hanno battuto il duo di Cipro per 7-3.

Foto: Federazione Italiana Tiro a Volo