Casertana, ecco il colpo Dionisi: "Riaccenderemo l'entusiasmo della piazza" Ingaggiato il difensore centrale, ex tra le altre di Avellino e Savoia

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Matteo Dionisi. Difensore centrale classe 1985, nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Trento con cui ha conquistato prima la vittoria del campionato di serie D e poi collezionato 30 presenze in C . Per lui una carriera che parla chiaro, con maglie importanti, tra le tante, quelle di Avellino, Padova, Latina, Savoia, Pordenone e Rieti.

“Arrivo a Caserta con grande entusiasmo –commenta Dionisi – Una piazza prestigiosa e sarà un onore ed un piacere indossare questa maglia. Farò di tutto per ricambiare la fiducia riposta in me dalla società. Ritrovo mister Parlato che conosco da quando ero molto giovane. Oltre a un tecnico di spessore, è un grande uomo, capace di metterci sempre la faccia e tanta voglia. So che per le vicissitudini dello scorso anno siamo chiamati a riaccendere l’entusiasmo della piazza. Normale che ci sia tanta amarezza. Tocca a noi dare uno scossone. Dobbiamo lavorare per conquistare quei risultati che possono portare la gente dalla nostra parte”.