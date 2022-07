Casertana, Antonio Prisco è il nuovo portiere Giovanili del Bologna, lo scorso anno ha militato nel Francavilla

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Antonio Prisco.

Portiere classe 2002 nell’ultima stagione ha collezionato 36 presenze tra campionato e play-off con la maglia del FC Francavilla. Cresciuto nelle giovanili del Bologna, nel 2019/20 la prima esperienza nel calcio dei grandi con la maglia del Tuttocuoio (serie D) con 24 presenze all’attivo.

Entusiasta Prisco per questa nuova avventura: “Caserta è una piazza a cui tutti ambiscono. So le responsabilità a cui si va incontro indossando questa maglia, ma dopo due stagioni ora sono pronto a giocarmi tutte le mie carte. Credo sia il momento giusto per questo passo importante. Per un portiere è fondamentale la sicurezza che si riesce a garantire tra i pali, ma amo anche giocare con la palla tra i piedi. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.