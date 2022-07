Tiro a Volo, Coppa del Mondo: nella tappa in Corea ci sarà il casertano Tazza La squadra di Skeet partirà per la località asiatica il 10 luglio.

La Coppa del Mondo ISSF è giunta agli sgoccioli. La tappa conclusiva è in programma all’International Shooting Range di Changwon in Corea del Sud dal 10 al 20 luglio. Ci sarà anche la squadra azzurra. Quella di Trap, guidata da Albano Pera, raggiungerà prima la località coreana, mentre il team di Skeet, guidato da Andrea Filippetti, partirà il giorno 10. Tra i convocati c’è anche il casertano Giancarlo Tazza delle Fiamme Oro. Con lui saranno in gara Erik Pittini (Fiamme Oro) e Niccolò Sodi (Carabinieri) tra gli uomini, mentre tra le donne toccherà a Chiara Di Marziantonio (Esercito) e Simona Scocchetti (Esercito). Al seguito di entrambe le squadre ci sarà anche il Preparatore Atletico Fabio Partigiani.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo.

Ladies: Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA); Giulia Grassia (Esercito) di Modena.

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Erik Pittini (Fiamme Oro) di Treppo Lugosullo (UD); Niccolò Sodi (Carabinieri) di Arezzo; Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta.

Ladies: Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Direttore Tecnico: Andrea Filippetti.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

PROGRAMMA GARA

Domenica 10 Luglio Allenamenti Ufficiali Trap

Lunedì 11 Luglio Gara Trap M e F (75 piattelli)

Martedì 12 Luglio Gara Trap M e F (50 piattelli)

22:30 Semifinali e Finale Trap F

00:15 Semifinali e Finale Trap M (del 13 luglio)

Sabato 16 Luglio Allenamenti Ufficiali di Skeet

Domenica 17 Luglio Gara Skeet M e F (75 piattelli)

Lunedì 18 Luglio Gara Skeet M e F (75 piattelli)

22:45 Semifinali e Finale Skeet F

00:30 Semifinali e Finale Skeet M (del 19 Luglio)

Martedì 19 Luglio Gara a Squadre Skeet M e F

23:00 Medal Matches Team Skeet F

00:15 Medal Matches Team Skeet (del 20 luglio)

Mercoledì 20 Luglio Gara Skeet Mixed Team

22:15 Medal Matches Mixed Team Skeet