Ble Juvecaserta Academy in Serie B, accordo con Busto Arsizio "L'accordo è stato trasmesso alla Federazione Italiana Pallacanestro per la prevista ratifica"

La Juvecaserta torna in Serie B: il club di Terra di Lavoro, ripartito con il progetto Ble Academy, ha siglato l'accordo con la Pallacanestro Busto Arsizio per l'acquisizione del titolo sportivo valido per la terza serie nazionale. La società lombarda era reduce dalla vittoria nella finale promozione del campionato di Serie C Gold e cede i diritti alla Juvecaserta, pronta ora ad un nuovo progetto in Serie B.

Il comunicato della Juvecaserta Academy - "La AG sport, società sportiva dilettantistica a r.l. collegata alla Ble Juvecaserta Academy, ha sottoscritto un accordo con la Pallacanestro Busto Arsizio. Associazione sportiva dilettantistica, per l’acquisizione del titolo sportivo di serie B nazionale, cui la società bustocca ha acquisito il diritto a partecipare vincendo la finale playoff del campionato di serie C gold lombardo.

Tale accordo è stato trasmesso alla Federazione Italiana Pallacanestro per la prevista ratifica ad opera del Consiglio Federale. L’AG sport ssd a r.l. e la Ble Juvecaserta Academy desiderano esprimere il più sincero ringraziamento alla dirigenza della Pallacanestro Busto Arsizio per la disponibilità mostrata e per aver voluto favorire la società casertana nella cessione del titolo sportivo di serie B, ben consapevoli - come ha sottolineato Francesco Farinaro - che «c’è un sogno che si interrompe ed un altro che si prova a realizzare, semplicemente in nome di una palla a spicchi ed un canestro. Non c’è chi vince e chi perde, c’è solo chi ha il coraggio di alimentare quel sogno che chiamasi passione. Non c’è sud, non c’è nord, perché il nostro sport unisce e non divide, il nostro sport è la pallacanestro»".