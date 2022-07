Un brasiliano per il centrocampo: Casertana, ecco Nunes da Cunha Classe 94, reduce da due anni al Trento

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Gabriel Nunes da Cunha

Centrocampista brasiliano classe 1994 nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Trento prima in D e poi in C. Cresciuto nel settore giovanile del Cruzeiro, approda in Europa nella stagione 2018/19 con la maglia del Boavista (massimo campionato portoghese). Nel 2019/20 l’arrivo in Italia con la firma al Padova in serie C. Dopo l’esperienza alla Robur Siena (serie C), arriva il passaggio al Trento con cui vince il campionato di D e disputa la successiva stagione tra i professionisti.

“Soddisfatto e stimolato da questa nuova avventura. Sono un giocatore che in campo non si risparmia e sono pronto a dare il mio contributo per fare in modo che la Casertana possa tornare lì dove è giusto che stia. Conosco l’importanza della piazza e il calore dei tifosi. A loro dico che siamo consapevoli del compito a cui siamo chiamati e che tutti insieme possiamo andare lontano”.