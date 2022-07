La Casertana riparte da Pasquale Rainone E piacciono un terzino e un portiere dell'Afragolese

Tra i punti fermi della Casertana della stagione 2022/2023 ci sarà ancora Pasquale Rainone.171 presenze, il capitano di tante battaglie è pronto a dare inizio alla sua ottava stagione con i falchetti. Intanto sempre per la difesa piace il giovane classe 2003 Vincenzo Galletta dell’Afragolese che ha deciso mandare in prestito il ragazzo per farlo sbocciare. Per la porta è stato ufficializzato Prisco ma serve anche un altro estremo difensore di categoria. Piace Salvatore Romano, anche lui dell’Afragolese