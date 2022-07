Nuoto, Assoluti di Ostia: le gemelle Cesarano sul podio tricolore Le ragazze casertane, classe 2003, hanno chiuso al secondo e al terzo posto nei 200 stile libero.

Il nuoto campano, trainato per anni da Stefania Pirozzi, torna a sorridere. Lo fa grazie alla grande prestazione delle gemelle Antonietta e Noemi Cesarano (c'è da segnalare anche la seconda piazza di Viola Scotto di Carlo nei 500 farfalla) che dopo l’argento ai Giochi del Mediterraneo con la staffetta, si sono regalate uno splendido podio tricolore chiudendo rispettivamente al secondo e al terzo posto nei 200 stile libero.

E’ mancato poco per fare il colpaccio in una specialità che, dopo l’addio di Federica Pellegrini, non ha più una padrona. A vincere è stata Alice Mizzau (1’59’’14) che nella sua batteria ha messo la mano davanti a Noemi Cesarano che è scesa ampiamento sotto il muro dei due minuti chiudendo in 1’59’’54. Crono però che non è bastato per strappare la posizione alla sorella Antonietta che nella seconda batteria si era imposta in 1’59’’39, tempo che vale la medaglia d’argento.

Per le due gemelle, classe 2003, che sono tesserate con l’Assonuoto Club Caserta, è un risultato eccezionale. Essendo giovanissime i margini di miglioramento sono ancora tanti.

Foto A. Staccioli deepbluemedia per Fednuoto.it