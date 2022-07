Eduardo Esposito è della Casertana: "Pronto per questa nuova avventura" Il centrocampista classe 2003 arriva da due stagioni con la Nocerina

La Casertana FC comunica di aver ingaggiato il calciatore Eduardo Esposito.

Centrocampista classe 2003, nonostante la giovane età, vanta già un’importante esperienza nel campionato di serie D. Già due le stagioni da protagonista: 55 le presenze condite da 3 reti con la maglia della Nocerina. Centrocampista di grande corsa e dinamismo, è cresciuto nel vivaio di Napoli e Salernitana, mettendosi in evidenza per la sua personalità, oltre che le sue doti tecniche.

Grande entusiasmo da parte di Eddy, così come lo chiamano più semplicemente i suoi amici:“E’ una sensazione unica. Non c’è bisogno di spiegare cosa significhi indossare una maglia con una storia importante come quella Casertana. Nei due anni con la Nocerina, che ringrazio per avermi dato la possibilità di crescere e maturare tanto come uomo prima ancora che calciatore, ho imparato a conoscere questo campionato e le sue mille insidie. Ora mi sento pronto per questa nuova avventura. Farò di tutto per dare il mio contributo, con la voglia di entrare a far parte a pieno titolo di questo progetto importante”.