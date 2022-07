Casertana, rinforzo d'esperienza in difesa: ecco Sabatino Il classe '88: "Grande entusiasmo, Caserta piazza storica"

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Sergio Sabatino.

Difensore classe 1988, vanta una lunghissima militanza in C con Manfredonia, Taranto, Trapani, Nocerina, Sicula Leonzio, Catanzaro, Savoia, Arezzo, Akragas, Triestina. Nella stagione 2020/21 ha messo la sua firma in calce nel ritorno tra i professionisti dell’ACR Messina, conquistando la vittoria del torneo di D insieme ad altri due falchetti, Vacca e Bollino. La scorsa stagione si è diviso tra Fidelis Andria in C (13 presenza e 1 gol) e Lamezia (12 presenze) con cui ha preso parte ai play-off di serie D.

Un innesto di esperienza e spessore per il reparto arretrato di mister Parlato: “Grande entusiasmo per questa mia una sfida– commenta Sabatino – Caserta è una di quelle piazze storiche che tifa sentire calciatore. Sono molto contento di ritrovare compagni di squadra con cui ho condiviso momenti importanti e indimenticabili. Dobbiamo fare di tutto per riportare entusiasmo tra i tifosi e ripagare gli enormi sacrifici che il presidente ha fatto in passato e sta continuando a fare per riportare la Casertana lì dove meritare di stare”