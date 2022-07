Nuoto, per Antonietta Cesarano trionfo tricolore e pass per gli Europei La casertana ha vinto i 400 sl davanti alla gemella Noemi.

Il campionato tricolore Hernalife di Ostia resterà sempre impresso nella mente delle gemelle Cesarano. Le due nuotatrici casertane si sono prese la scena completando prima il podio dei 200 stile libero dove si sono piazzate sul secondo e sul terzo gradino del podio dietro la veterana Alice Mizza, e poi hanno dominato la doppia distanza.

Nei 400 sfida tutta in famiglia per la medaglia d’oro con Antonietta (4’09’’52) che ha bruciato la gemella Noemi (4’10’’47) prendendosi titolo tricolore e soprattutto qualificazione per gli Europei del Foro Italico di Roma. Terza piazza per Linda Capponi. "Ho fatto il mio migliore crono” ha raccontato. “Non me l'aspettavo, andare al mio primo Europeo sarà un'emozione indescrivibile”.

Poche parole che raccontano perfettamente l’emozione della diciannovenne allenata, così come la gemella Noemi, da Andrea Sabino per Assonuoto Club Caserta.

Foto: A. Staccioli deepbluemedia per Federnuoto.it