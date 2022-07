Ecco la Juvecaserta 2021, dentro Biagio Sergio per la Serie B Coach Luise: "Lungo dalla doppia dimensione, che abbina grinta a conoscenza tecnica"

In Serie B ci sarà la Juvecaserta 2021: cambio di denominazione per l'AG Sport Caserta con l'atto del notaio Giuseppe Ronza. "La decisione è scaturita dalla volontà di richiamarsi allo storico brand del club, nella convinzione di ispirarsi ai valori del modello societario della famiglia Maggiò, che ha fatto la storia dello sport casertano legando indissolubilmente il suo nome alla città ed alla provincia di Caserta. - si legge nella nota diffusa dalla società di Terra di Lavoro, pronta al campionato di terza serie dopo l'acquisizione del titolo di Busto Arsizio - Tanto ribadendo con fermezza la più assoluta discontinuità sostanziale con le più recenti esperienze societarie, che in varie forme hanno utilizzato la denominazione Juvecaserta. La società ha già avviato l’iter per il cambio della denominazione presso la Federazione Italiana Pallacanestro".

Nel frattempo, il club punta su Biagio Sergio. "È un lungo dalla doppia dimensione, che abbina grinta ad un’elevata conoscenza tecnica del gioco e del campionato. Viene da noi per essere un punto di riferimento, anche emotivo, per tutti i compagni": così coach Sergio Luise ha presentato il cestista che si è legato con un biennale alla Juvecaserta.