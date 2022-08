Nuoto, Europei: la 4x200 è quarta sotto la spinta delle gemelle Cesarano Le due ragazze casertane sono state le più veloci del quartetto azzurro. Oro all'Olanda.

E’ stata una giornata speciale per le gemelle Antonietta e Noemi Cesarano. Le due atlete casertane hanno esordito agli Europei in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma con ottime prestazioni nella staffetta 4x200 stile libero.

Nelle batterie del mattino, una pura formalità visto che erano otto le nazioni al via, per entrambe sono arrivate buone risposte. La staffetta azzurra ha chiuso in 8’05’’29 con Noemi che ha nuotato in terza frazione 2’00’’88 e Antonietta che ha migliorato il crono della gemella di un solo centesimo.

Le azzurre si sono qualificate con il terzo tempo ma gli equilibri sono cambiati in finale con le altre nazioni che hanno calato gli assi. A vincere è stata l’Olanda (7'54''07), seconda la Gran Bretagna (7'54''73) e terza l’ Ungheria (7'55''73). Quarta piazza per l’Italia (7'58''83) con Alice Mizzau al lancio 2'00''58, Linda Caponi in seconda (2'00''06) e poi le due gemelle casertane con Noemi brava a fermare il cronometro a 1’58’’81 e Antonietta qualche decimo più lenta in 1’59’’38.

Un quarto posto comunque positivo così come è stata molto positiva la prestazione delle due ragazze dell’Assonuoto Caserta che hanno rotto il ghiaccio con la competizione continentale nel migliore dei modi.