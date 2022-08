Nuoto, Europei: Crispino eliminata nei 100 farfalla La campana tornerà in acqua nei 200 farfalla martedì 16 agosto.

Esordio agli Europei del Foro Italico di Roma per Antonella Crispino (in foto con le gemelle Noemi e Antonietta Cesarano). Questa mattina la nuotatrice casertana ha rotto il ghiaccio con le batterie dei 100 farfalla. Erano poche le aspettative in questa distanza e infatti la portacolori dell’Assonuoto Caserta e dell’Esercito Italiano non è andata oltre un diciottesimo posto complessivo col crono di 59’’80. Si sono qualificate invece per la semifinale Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi. Out Costanza Cocconcelli.

Per Antonella Crispino, che è alla seconda esperienza nella competizione continentale, ora l’appuntamento è con i 200 farfalla nella giornata di martedì 16 agosto.

100 farfalla fem

RI 57''04 di Elena Di Liddo del 21/07/2019 a Gwangju

1. Louise Hansson (Swe) 57''46

5. Elena Di Liddo 58''43 qual. in semifinale

6. Ilaria Bianchi 58''46 qual. in semifinale

7. Costanza Cocconcelli 58''89 pp (precedente 59''04 del 17/06/2022 a Città di Castello) eliminata

18. Antonella Crispino 59''80