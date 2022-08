Casertana, ingaggiato il difensore Matteo Darini Classe 2002, cresciuto nelle giovanili della Lazio

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Matteo Darini. Difensore centrale classe 2002, lo scorso anno si è diviso tra il campionato di C con la Robur Siena e di D con il Casale. 20 presenze ed 1 rete con il club di Casale Monferrato. Romano, cresciuto nel settore giovanile della Lazio con esperienze anche con le formazioni Primavera di Salernitana e Perugia.

Queste le parole di Matteo Darini, entusiasta di questo nuovo percorso all’ombra della Reggia: “E’ una grande emozione firmare per questa società importante. Sono carico e motivato. Ho tanta voglia di dare il meglio di me stesso per questi colori. So di arrivare in una squadra molto forte ed in una piazza prestigiosa. Mi ritengo un difensore moderno: bravo ad impostare e anche grintoso e cattivo in fase difensiva”.