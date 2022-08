Colpo Casertana: preso l'ex Lazio Onazi Il centrocampista ha vestito il biancoceleste dal 2011 al 2016 con 4 gol in serie A

La Casertana FC è lieta di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Ogenyi Eddy ONAZI.

Il centrocampista classe 1992 torna in Italia dopo aver indossato la maglia della Lazio dal 2011 al 2016. Vincitore della Coppa d’Africa nel 2013 con la nazionale della Nigeria, medaglia d’argento ai mondiali Under 17, ha preso parte con la selezione del suo Paese al mondiale in Brasile del 2014 a quello in Russia del 2018. Con la Lazio ha scritto pagine importanti. E’ sua la rete decisiva contro il Napoli che nel 2015 permette ai biancocelesti di tornare in Champions League dopo ben otto anni di assenza. Nell’agosto del 2016 viene acquistato dai turchi del Trabzonspor con la cui maglia colleziona 69 presenze e 3 reti in tre anni nella massima seria. Nel gennaio 2020 il passaggio al Dinizlispor per poi volare in Lituania al Zalgiris. L’ultima parte della scorsa stagione ha giocato con gli arabi del Al-Adalah. Ancora nel pieno della sua carriera (compirà 30 anni il prossimo 25 dicembre), Onazi vanta numeri da urlo: 76 presenze e 4 gol in serie A, 24 presenze e 3 gol in Europa League e 6 presenze in Champions League.

Onazi verrà presentato a stampa e tifosi domani, lunedì 29 agosto alle ore 18 presso la sala stampa ‘Mario Iannotta’ dello stadio ‘Pinto’