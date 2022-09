Casertana-Nola 2-1, i falchetti la ribaltano in un minuto Parlato si gode la coppia gol Favetta-Ferrari

La Casertana batte 2-1 in rimonta il Nola e inizia bene la nuova stagione in serie D. Al 25’ Chianese apparecchia per Maggio che supera Prisco in uscita e porta in vantaggio gli ospiti, gelando il PInto. Al 39’ Favetta fa da sponda per Tringali, che entra in area dalla sinistra e crossa al centro dove Ferrari è libero per scaricare in porta il destro che vale l''uno a uno. Passano solo 60 secondi e la Casertana la ribalta: cross dalla destra per Ferrari che stavolta fa da sponda per Favetta che deve solo spedirla in fondo al sacco La rimonta è servita. A fine gara è soddisfatto il tecnico dei falchetti Carmine Parlato: "Abbiamo fatto un'ottima gara, anche se abbiamo commesso un pò di errori ma è noramle che sia così. Il nostro obiettivo è portare sempre più gente allo stadio". E intanto si gode i gemelli del gol Favetta-Ferrari.