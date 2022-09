Folle rimonta, nel recupero doppietta di Vacca: Casertana-Paganese 2-2 In un minuto i falchetti riprendono il derby

Un finale incredibile per il derby del "Pinto". Casertana-Paganese finisce 2-2. Azzurrostellati con il doppio vantaggio fino al recupero, frutto dei gol di De Felice e D’Agostino. Poi la folle rimonta dei falchetti. Minuto 94’, penultimo di recupero: Vacca trova il gol che accorcia le distanze. Serve un ultimo sussulto. Palla a centrocampo, ultimo disperato assalto e ancora Vacca fa esplodere di gioia il "PInto" per il 2-2 finale. "Sul 2-2 lo stadio è diventato una bolgia - ha dichiarato Vacca nel post-partita - mi sono emozionato, avevo anche le lacrime agli occhi. Darò sempre tutto per questa maglia".