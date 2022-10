Basket, Juvecaserta ko all'esordio: vince Ruvo di Puglia (58-75) Coach Luise: "Mi dispiace per il pubblico accorso numeroso e che si è fatto sentire"

Esordio con sconfitta nel girone D di Serie B per la Juvecaserta, superata tra la mura amiche dalla Tecnoswitch Ruvo di Puglia con il finale di 58-75. "La partita è stata come ci aspettavamo. - ha spiegato il coach bianconero, Sergio Luise - Abbiamo affrontato una squadra costruita benissimo e che sapevamo che per le caratteristiche tecniche e fisiche che ha avrebbe messo a nudo le nostre difficoltà in questo momento della stagione. Sapevano di soffrire vicino a canestro e che avemmo dovuto disputare una partita quasi perfetta e con una intensità altissima per poter arrivare a giocarcela alla fine. Ci siamo riusciti per una trentina di minuti, ma poi, quando le energie e la lucidità sono venute a mancare non abbiamo avuto le armi per contrastare Ruvo che invece ha giocato sempre con estrema sagacia andando sempre a colpire quelli che erano i nostri punti deboli. Mi dispiace per il pubblico accorso numeroso e che si è fatto sentire. Spero, comunque, che abbiano potuto apprezzare l’impegno che hanno messo in campo tutti i ragazzi, dal primo all’ultimo. Ora ci aspetta una settimana di lavoro per migliorare e andare a Pescara in cerca della prima vittoria del campionato".

Serie B - Girone D

Prima Giornata

Juvecaserta 2021 - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 58-75

Parziali: 14-16, 12-23, 17-14, 15-22

Juvecaserta: Lucas 15 (7/10, 0/5), Sperduto 14 (3/7, 2/8), Sergio 10 (2/2, 2/3), Mei 7 (1/1, 1/4), Drigo 6 (0/2, 2/6), Romano 5 (0/1, 1/2), Cioppa 1 (0/0, 0/3), Terreni, Mastroianni, Miraglia, D'Aiello, Cortese.

Ruvo di Puglia: Diomede 15 (5/6, 1/3), Burini 14 (6/7, 0/2), Ghersetti 14 (1/4, 4/8), Toniato 11 (5/8, 0/0), Sbaragli 9 (3/3, 1/2), Pirani 6 (2/5, 0/1), Gatto 4 (2/6, 0/0), Ammannato 2 (1/3, 0/1), Fontana, Di Terlizzi.

Foto: ufficio stampa Juvecaserta 2021