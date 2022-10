Tiro a Volo, Mondiali: nello Skeet a squadre Cassandro è medaglia d'oro Il tiratore di Capua, insieme a Rossetti e Buggianese, ha portato a casa il titolo iridato.

Anche il Mondiale di Fossa Olimpica e Skeet, così Come il Campionato Europeo di quest’anno, si chiude con l’Italia prima nel medagliere generale grazie alle 14 medaglie conquista dalle nostre tiratrici e dai nostri tiratori (7 ori, 5 argenti e 2 bronzi). Le ultime due sono arrivate oggi dall’ultima gara del programma, ovvero quella delle Squadre di Skeet.

D’oro il terzetto composto da Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT) ed Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN). Secondi al termine delle qualificazioni con il punteggio di 219/225 (+19) i nostri moschettieri hanno affrontato la squadra degli Stati Uniti (prima con 220) composta da Vincent Hancock, Dustan Taylor e Christian Elliott nel medal match per l’oro e l’argento.

Subito all’attacco, i nostri hanno conquistato i primi due set, ma si sono fatti recuperare dagli avversari nel terzo e nel quarto. Nel quinto e decisivo, le due compagini si sono eguagliate, costringendosi allo spareggio. Una guerra di nervi e di concentrazione che gli azzurri hanno saputo gestire meglio, imponendosi con +12 a +11 e diplomandosi Campioni del Mondo.

La medaglia di bronzo è andata alla Repubblica Ceca.

Brave anche le leonesse Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD) e Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerenova (RM), anche loro seconde al termine delle qualificazioni, in questo caso con 211/225, e al duello finale per la vetta del podio contro gli Stati Uniti, primi con 216 grazie ad Austen Jewell Smith, Dania Jo Vizzi e Samantha Simonton. Purtroppo, però, le azzurre non sono state incisive come i colleghi uomini, e si sono fatte costringere all’argento con un secco 6 a 0 a favore dalle avversarie.

Sul terzo gradino del podio la Cina.

La stagione agonistica volge al termine. L’ultimo appuntamento sarà a Il Cairo (EGY) con la President Cup dal 28 novembre al 4 dicembre.

RISULTATI

Skeet Team Maschile: 1ª ITALIA 219/225 (+19) – 5 (+12); 2ª STATI UNITI 220/225 – 5 (+11); 3ª REP. CECA 219/225 (+5) – 7.

Skeet Team Femminile: 1ª STATI UNITI 216/225 – 6; 2ª ITALIA 211/225 – 0; 3ª REP. POP. CINESE 204/225 (+11) – 5 (+11).

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerenova (RM).

Commissario Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda

PROGRAMMA GARA

Martedì 11 Ottobre Gara Team Skeet M e F

15:30 Medal Matches Team Skeet F

16:25 Medal Matches Team Skeet M