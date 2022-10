Casertana, il poker al Monterotondo rilancia le ambizioni Domenica arriva al "PInto" la Lupa Roma

Espugnata Monterotondo, Carmine Parlato sta pian piano trovando la quadra alla sua Casertana dopo una partenza di campionato che non è stata certo quella da tutti auspicata. Il 4-1 in terra laziale con i gol di Vacca, Turchetta, l'autorete di Calisto e Ferrari ha però lasciato buone sensazioni oltre a rilanciare concretamente in classifica i falchetti, ora a meno 2 dal Sorrento capolista. E domenica contro la Lupa Roma al "Pinto" la possibilità di confermarsi con la terza vittoria consecutiva e mettere pressione alla squadra di Maiuri.