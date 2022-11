Boxe, Mangiacapre racconta la sua storia in un libro “Senza Guardia. Dalla strada alle Olimpiadi”, mercoledì 16 novembre la presentazione al Coni a Roma.

La storia di Vincenzo Mangiacapre è diventata un libro. “Senza Guardia. Dalla strada alle Olimpiadi” racchiude il percorso che il pugile di Marcianise ha fatto per arrivare a salire sul podio ai Giochi di Londra. Una storia che parte dalle scazzottate per strada, dove contava farsi rispettare per non subire, per poi narrare la scalata che lo ha portato a diventare uno dei grandi pugili azzurri.

Il libro, scritto a quattro mani con Andrea Mercurio con la prefazione di Clemente Russo ed edito da Baldini Castoldi, verrà presentato mercoledì 16 novembre presso la Sala Giunta del Coni a Roma.

L’evento, organizzato con il supporto e la collaborazione del CONI e moderato dal giornalista Rai Stefano Buttafuoco, vedrà la partecipazione del Presidente CONI Giovanni Malagò, del Presidente Onorario FPI Franco Falcinelli, del Presidente FPI Flavio D’Ambrosi, del Direttore delle Fiamme Azzurre Mariano Salvatore e dell’autore e campione Vincenzo Mangiacapre.

A condividere e portare la loro testimonianza sull’esperienza valoriale e motivazionale della boxe saranno Campionissimi come Giovanni De Carolis, Michael Magnesi, Emanuele Blandamura, Guido Vianello e molti altri.