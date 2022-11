Nuoto, Assoluti in vasca corta di Riccione: Cesarano sul podio nei 400 sl Tonia e Noemi hanno raccolto buoni risultati nella prima gara dopo gli Europei di Roma.

Dopo il grande exploit della scorsa estate le gemelle Cesarano sono tornate in gara agli Assoluti in vasca corta di Riccione. Buoni i risultati di Tonia, capace di chiudere al terzo posto gli 800 stile libero in 8’23’’10 precedendo la sorella Noemi (8’25’’30) in una gara vinta da Simona Quadarella (8’15’’01) davanti alla Sinisi.

Il bronzo di Tonia era un messaggio importante in vista dei 400 dove le due ragazze casertane hanno concluso sul podio. Seconda piazza per Tonia (4’7’’53) davanti a Noemi medaglia di bronzo (4’7’’56) in una gara vinta per pochi centesimi da Giordana Artic che ha chiuso col personale (4’7’’46). Da segnalare anche il quinto posto di Tonia nei 200 stile libero.

A Riccione era presente anche Antonella Crispino ma la sua non è stata un’esperienza da ricordare con un settimo posto nei 100 farfalla e un decimo nella doppia distanza.

