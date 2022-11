La Juvecaserta firma il poker: vittoria sul parquet di Pozzuoli (70-77) Quarta vittoria consecutiva per la squadra di coach Luise e terzo derby vinto

La Ble Juvecaserta piazza la quarta vittoria consecutiva, vince sul parquet della Virtus Bava Pozzuoli, che resta fanalino di coda senza vittorie nel girone D di Serie B: finale di 70-77 al PalaTrincone. Ulteriore prova di forza e crescita per il roster di coach Luise, che passa con Lucas e Mastroianni, autori di 36 punti in tandem (doppia cifra anche per Drigo). Al termine del settimo turno la Juvecaserta sarà sicuramente nel gruppo delle seconde in classifica alle spalle della capolista Ruvo di Puglia.

Il tabellino di Pozzuoli-Caserta

Serie B - Girone D

Settima Giornata

Virtus Bava Pozzuoli - Ble Juvecaserta 70-77

Parziali: 24-16, 22-22, 9-25, 15-14

Pozzuoli: Cucco 13 (1/2, 2/6), Greggi 12 (3/4, 0/1), Sirakov 11 (4/8, 1/5), Thiam 11 (5/10, 0/0), Mehmedoviq 10 (1/3, 0/0), Tamani 8 (4/6, 0/0), Venier 3 (0/1, 1/2), Simonetti 2 (1/1, 0/1), Spinelli (0/2, 0/0), Cagnacci (0/1, 0/0), Scotto, Miaffo.

Caserta: Lucas 18 (6/12, 2/3), Mastroianni 18 (6/7, 2/4), Drigo 11 (2/9, 2/3), Visentin 8 (4/5, 0/0), Sergio 5 (2/2, 0/1), Romano 5 (1/1, 1/5), Sperduto 4 (2/5, 0/3), Cioppa 4 (0/1, 1/2), Cortese 4 (2/5, 0/0), Mei, D'Aiello

Foto: ufficio stampa Juvecaserta 2021