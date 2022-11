Casertana, serve sbloccarsi. Contro l'Atletico Uri si gioca alle 14 Panarelli e Rainone: "Con l'Arzachena meritavamo di più, ci gira tutto storto"

Il calcio d'inizio della sfida tra Casertana e Atletico Uri, in programma domenica 20 novembre, è stato anticipato alle ore 14. C’è rammarico intanto per il pareggio contro l’Arzachena, match terminato a reti inviolate. Per mister Panarelli la squadra meritava di più ma questo è il momento di dimostrare di avere spalle larghe e reagire, è un momento secondo il mister in cui gira tutto storto. Lavorando sodo, i risultati arriveranno. Pensiero condiviso da Pasquale Rainone: “Abbiamo bisogno di una vittoria per sbloccarci e ritrovare serenità”. Quella serenità di cui ha bisogno anche Favetta, reduce dal rigore fallito contro i sardi e desideroso dio riscattarsi subito contro l’Atletico Uri.