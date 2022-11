Basket, pokerissimo Juvecaserta: battuta anche Teramo 70-69 La squadra di coach Luise supera gli abruzzesi nel gruppo delle seconde in classifica

La Ble Juvecaserta supera il Teramo a Spicchi 2K20 con il finale di 70-69 nella ottava giornata del campionato di Serie B (girone D) e firma la quinta vittoria consecutiva, utile per restare nel gruppo delle seconde in classifica.

Coach Luise: "Felici per il quinto successo di fila"

"Teramo si è rivelata la squadra che pensavamo, una squadra che non molla mai, aggressiva, che ti fa lavorare fino all’ultimo in maniera intensa e che, come avevamo detto in sede di presentazione, probabilmente avremmo dovuto vincerla più di una volta nell’arco dei quaranta minuti. - ha spiegato il coach della Juvecaserta, Sergio Luise - Così è successo: dopo un avvio sprint di Teramo abbiamo sempre condotto, siamo arrivati anche al +9, e lì pensavamo di averla chiusa, invece loro l’hanno riaperta. Alla fine ci sono state un paio di situazioni in cui non siamo stati lucidi, qualche errore di troppo che ci avrebbe permesso di non arrivare all’ultimo possesso dove loro hanno sbagliato un tiro aperto. Siamo contentissimi della quinta vittoria consecutiva, ma non ci dobbiamo dimenticare che noi siamo una squadra che ogni partita deve giocare e lottare come fosse una battaglia perché abbiamo dimostrato che possiamo vincere con tutti, ma c’è il rischio in questo campionato anche di poterle perdere e questo dovrà darci lo spunto durante la settimana per lavorare ancora più duramente e prepararci al prossimo derby".

Il tabellino

Serie B - Girone D

Ottava Giornata

Ble Juvecaserta - Teramo a Spicchi 2K20 70-69

Parziali: 24-26, 14-10, 23-19, 9-14

Caserta: Sperduto 14 (3/11, 1/1), Cioppa 12 (3/3, 2/3), Sergio 11 (2/4, 1/5), Mei 9 (0/2, 1/6), Lucas 8 (4/7, 0/3), Visentin 7 (3/4, 0/1), Drigo 7 (2/5, 1/2), Cortese 2 (0/2, 0/0), Mastroianni (0/5, 0/0), Romano (0/0, 0/1), Pisapia, D'Aiello.

Teramo: Vigori 17 (5/10, 2/5), Galipò 13 (3/5, 1/3), Calbini 11 (2/6, 2/6), Guastamacchia 10 (2/3, 2/5), Perin 9 (2/4, 1/6), Cianci 8 (4/4, 0/2), Sacchi 1 (0/2, 0/0), Di Donato 0 (0/1, 0/0), Semprini, Ferri, Daidone, Mora.

Foto: ufficio stampa Ble Juvecaserta