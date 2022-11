La Casertana vince e accorcia dalla vetta. Ora sotto con il Sorrento La capolista, ko in Sardegna, attende domenica i falchetti

Dopo tre pareggi consecutivi la Casertana piega con un pirotecnico 5-3 l’Atletico Uri al “Pinto” e accorcia dalla vetta del girone G di serie D. Dopo la vittoria in Coppa Italia Panarelli bissa il successo anche grazie alla prolificità dei suoi attaccanti che gli permettono di conquistare tre punti fondamentali alla luce anche del ko del Sorrento. Il tecnico si gode la prima vittoria e in sala stampa non nasconde la sua soddisfazione per un successo che poteva arrivare anche nelle precdenti uscite. E domenica c’è proprio il big match contro la capolista che ora dista sei punti in classifica. I costieri sono caduti piuttosto a sorpresa in Sardegna contro il Sarrabus Ogliastra perdendo 3-1.