Boxe, dai Mondiali Youth arriva l'argento del casertano Caruso L'azzurro ha vinto l'unica medaglia della spedizione italiana ad Alicante in Spagna.

La grande scuola della boxe campana continua a produrre talenti e soprattutto a raccogliere risultati importanti. Non solo Testa e Mouhiidine, dietro c’è chi spinge e vuole diventare grande proprio come i due campioni appena citati. Ai recenti Mondiali Youth, andati in scena ad Alicante in Spagna, il casertano Paolo Caruso ha vinto una splendida medaglia d’argento.

L’allievo del maestro Francesco Pagliaro, che in questa stagione era salito sul secondo gradino del podio anche agli Europei di Sofia, ha incrociato i guantoni nella categoria degli 86 kg. Per il pugile campano è arrivata una sconfitta solo in finale contro il fortissimo cubano Ronny Alvarez Noa dopo aver battuto il messicano Hernandez, il lettone Jurcenoks, il kazako Mukatayev e l’ucraino Kulyev fermato per squalifica.

Caruso, nella foto col grande Francesco Damiani, ha dimostrato di essere un pugile di alto livello in una competizione dove si sono visti sul ring i migliori al mondo. Da segnalare che quella del ragazzo campano è anche l’unica medaglia portata a casa dalla spedizione italiana ai Mondiali Youth di Alicante.