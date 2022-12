Casertana, 1-0 al Portici e il Sorrento torna nel mirino Ora la vetta dista sei lunghezze

Si riaccende la bagarre per il primo posto nel giorone G di serie D. Il Sorrento incappa a Cassino nella terza sconfitta stagionale e vede ridurre il suo vantaggio sulle inseguitrici, Lupa Frascati e Paganese. Ne approfitta anche la Casertana che al Pinto supera il Portici 1-0 grazie a un gol di Ferrari. Ora la vetta della classifica dista sei lunghezze. Partita dominata dai falchetti che hanno creato palle gol a grappoli, concretizzando poco ma concedendo praticamente nulla agli avversari. Mercoledi c’è la trasferta a Francavilla in Sinni per la Coppa Italia poi domenica torna il campionato con la quindicesima giornata contro l’Angri.