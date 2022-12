Casertana eliminata dalla Coppa Italia: ko 2-0 a Francavilla Ora testa al campionato e all'inseguimento della capolista Sorrento

Una Casertana imbottita di under e i soli Soprano e Onazi a occupare la casella degli over perde 2-0 a Francavilla in Sinni e saluta la Coppia Italia di serie D. Panarelli si affida a ben 9 baby. In avvio falchetti pericolosi con una iniziativa di Galletta ma è bravo l'estremo difensore di casa a dire di no al vantaggio ospite. Poi, pian piano, il Francavilla prende le redini del match e alla mezz'ora si portano avanti con il gol di Bucolo. Nella ripresa sono vani gli sforzi dei rossoblu di agguantare il pareggio. Anzi Marconato fissa il risultato sul 2-0. Ora per la Casertana testa solo al campionato. Tutte le forze dovranno essere concentrate sull'inseguimento alla capolista Sorrento.