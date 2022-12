Basket Serie B: Ble Decò Juvecaserta ko a Cassino (88-83) Sconfitta per i bianconeri dopo 8 vittorie consecutive. Luise: "Subito testa al prossimo match"

La Ble Decò Juvecaserta esce sconfitta dal parquet della BPC Virtus Cassino nella dodicesima giornata del campionato di Serie B (girone D): bianconeri ko dopo 8 vittorie consecutive e la Tecnoswitch Ruvo di Puglia riprende il primo posto in solitaria. Finale di 88-83 per i ciociari contro la squadra di coach Sergio Luise, seconda in classifica in compagnia della Geko PSA Sant'Antimo.

Coach Luise: "Ritmo bloccato, bravi loro a rientrare"

"È stata una partita dura, con tanti contatti. - ha spiegato il tecnico della Ble Decò - È stata la partita che ci aspettavamo contro una squadra, Cassino, che mette in campo sempre dei quintetti molto fisici e sapevamo che avremmo potuto soffrire. Per più di metà partita siamo riusciti a sopperire con una difesa di squadra e con un attacco preciso. Abbiamo avuto problematiche nell’attaccare la zona. La loro scelta nel momento in cui avevamo la partita in mano ha bloccato il nostro ritmo e non siamo riusciti a trovare delle buone soluzioni. Questo ha permesso a Cassino di rientrare".

"Testa alla sfida con Bisceglie"

"Dopo, nella partita punto a punto dell’ultimo quarto siamo andati a sprazzi, abbiamo sbagliato alcune scelte in attacco e siamo stati più confusionari del solito mentre dovevamo essere più lucidi e, quindi, qualche episodio ha determinato la vittoria di Cassino. In ogni caso bisogna comunque rimarcare il momento della nostra squadra che veniva da otto vittorie consecutive e questa è una sconfitta che sono sicuro ci consentirà di migliorare e di crescere. E ci faremo trovare pronti già domenica prossima". Domenica sarà sfida contro i Lions Bisceglie tra le mura amiche.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Dodicesima Giornata

BPC Virtus Cassino - Ble Decò Juvecaserta 88-83

Parziali: 23-25, 17-24, 23-14, 25-20

Cassino: Brigato 18 (4/8, 1/3), De Leone 17 (7/9, 0/1), Gay 16 (0/0, 3/7), Paunovic 12 (1/2, 3/7), Teghini 8 (4/6, 0/1), Kekovic 8 (1/5, 1/1), Milosevic 7 (3/5, 0/3), Truglio 2 (1/3, 0/2), Frizzarin, Pacitto, Arrighini, Gambelli

Caserta: Sperduto 20 (3/7, 1/5), Drigo 15 (3/3, 3/9), Lucas 15 (3/9, 2/5), Sergio 12 (3/5, 2/3), Visentin 7 (1/4, 0/0), Mei 6 (0/0, 2/5), Cortese 4 (2/3, 0/0), Romano 2 (1/1, 0/0), Mastroianni 2 (1/2, 0/2), Cioppa (0/3, 0/1), Pagano

Foto: ufficio stampa Juvecaserta 2021