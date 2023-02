Casertana, domata di misura la Lupa Roma. Falchetti terzi Gli uomini di Cangelosi restano a sette lunghezze dall'accoppiata Sorrento-Paganese

La Casertana batte di misura la Lupa Roma e centra in quel di Frascati la terza vittoria consecutiva, mai successo finora in questo campionato. Partita di sofferenza quella dei falchetti di Cangelosi in terra laziale al cospetto di un avversario ostico e mai domo. Decide un gol di bomber Ferrari alla mezz’ora del primo tempo. Da registrare anche il terzo clean sheet di fila per i rossoblu che ora in classifica superano la Palmese, restano a sette lunghezze dalla coppia di testa Sorrento-Paganese e mettono nel mirino il match casalingo di domenica al "Pinto" contro il Pomezia.