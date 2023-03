Pokerissimo Casertana con Cangelosi: da vice di Zeman al sogno coi falchetti Prima avventura da allenatore a 59 anni: 22 punti conquistati nelle 9 gare dal suo arrivo

Cinque vittorie consecutive e l'obiettivo di non fermarsi per la Casertana nel girone G di Serie D. I falchetti hanno costruito un nuovo percorso con Vincenzo Cangelosi in panchina. Il palermitano, storico vice di Zdenek Zeman sin dal 1989 a Foggia, sta vivendo con numeri splendidi la prima avventura da allenatore a 59 anni: in 9 gare ha ottenuto 7 vittorie, un pareggio e una sconfitta (22 punti sui 27 in palio) e il 5 febbraio scorso è nata la striscia di cinque successi di fila, che hanno garantito ai rossoblu il terzo posto a -5 dal Sorrento, secondo in classifica, a -7 dalla capolista Paganese a 8 turni dal termine del campionato di quarta serie.

Prova di forza sul campo del Tivoli

L'ultima gara è stata vissuta in puro stile Zeman con un pirotecnico 2-3 sul campo del Tivoli: Casertana avanti con Ferrari al 10', sorpassata dai gol di Laurenti e Mastropietro a cavallo dei due tempi, poi rilanciata subito al 48' da Taurino e con il colpo da 3 punti targato Liurni, a segno al 93' per il pokerissimo.

Caserta sogna con lo storico collaboratore del boemo, che oggi vive un percorso nuovo, in prima fila dopo tanto lavoro oscuro da vice. Domenica i falchetti andranno a caccia della sesta vittoria consecutiva nella gara casalinga contro la Vis Artena, miglior difesa e peggior attacco del girone G, agli antipodi rispetto al sistema tattico di Cangelosi, che guida il miglior attacco del raggruppamento con 44 gol realizzati.