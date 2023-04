Nuoto, Campionati Italiani: nei 400 sl Quadarella oro, argento per la Cesarano La campana è riuscita a strappare la seconda posizione alle spalle della campionessa romana.

I Campionati Italiani Assoluti UnipolSai di Riccione sono giunti al termine. Per l’Italnuoto risultati importanti con 15 pass individuali per i Mondiali di Fukuoka. Nell’ultima giornata grosse soddisfazioni anche per il nuoto casertano grazie a Tonia Cesarano, protagonista nei 400 stile libero. La campana ha chiuso al secondo posto con crono di 4’08’’97 alle spalle della dominatrice Simona Quadarella (4’05’’83) e davanti a Giulia Ramatelli (4’12’’64). Per la Cesarano non è arrivato il temo limite per andare direttamente al Mondiale ma c’è ancora il Sette Colli di Roma per strappare un pass diretto senza dover attendere la qualificazione. La ragazza casertana si conferma comunque nel gotha azzurro della specialità dopo la grande stagione vissuta nel 2022.

Le finali della quinta giornata - 17 aprile



50 rana junior F

1. Mia Franco (Qswim) 32"67

2. Lisa Lucchesi (Tirrenica Nuoto) 32"76

3. Ginevra Licignano (Olimpica Salentina) 32"85



50 rana F

1. Benedetta Pilato (Fiamme Oro/CC Aniene) 30"03 qualificata per Fukuoka 2023

2. Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrica) 30"57

3. Martina Carraro (Fiamme Azzurre) 30"71



50 rana junior M

1. Alessandro Borsato (Montebelluna Nuoto) 28"42

2. Dario Romani (Canottieri Tevere Remo) 29"02

3. Lorenzo Giordano (Superba Nuoto) 29"10



50 rana M

1. Nicolò Martinenghi (CC Aniene) 26"90

2. Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto) 26"96

3. Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto) 27"19



400 stile libero junior F

1. Eva Lenzi (H Sport Firenze) 4'16"51

2. Renata Viganò (Nuotatori Milanesi) 4'18"61

3. Ludovica Terlizzi (Genova Nuoto My Sport) 4'19"58



400 stile libero F

1. Simona Quadarella (CC Aniene) 4'05"83 qualificata per Fukuoka 2023

2. Antonietta Cesarano (Time Limit) 4'08"97

3. Giulia Ramatelli (Esercito/Aurelia Nuoto) 4'12"64



400 misti M

1. Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport) 4'14"37

2. Pier Andrea Matteazzi (Esercito/IN Sport Rane Rosse) 4'17"83

3. Samuele Martelli (H Sport Firenze) 4'19"07



200 dorso junior F

1. Giada Gorlier (Aquatica Torino) 2'15"93

2. Chiara Brebbia (DDS) 2'18"01

3. Claudia Frasca (CC Aniene) 2'18"16



200 dorso F

1. Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene) 2'08"12 qualificata per Fukuoka 2023

2. Carlotta Toni (Esercito/RN Florentia) 2'13"37

3. Francesca Romana Furfaro (CC Aniene) 2'13"46



1500 stile libero M serie veloce

1. Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto) 14'49"02

2. Matteo Lamberti (Esercito/GAM Team Brescia) 15'05"40

3. Ivan Giovannoni (Esercito/Aurelia Nuoto) 15'08"05



50 farfalla junior F

1. Sara Curtis (Team Dimensione Nuoto) 27"55

2. Viola Petrini (Virtus Buonconvento) 27"58

3. Paola Borrelli (IN Sport Rane Rosse) 27"64



50 farfalla F

1. Viola Scotto Di Carlo (Napoli Nuoto) 26"22

2. Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene) 26"29

3. Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/Azzurra 91) 26"65



4x100 stile libero M

1. Gruppo Sportivo Fiamme Oro 3'14"60 RI di società

Alessandro Miressi 48"37, Manuel Frigo 48"72, Marco Orsi 49"68, Thomas Ceccon 47"83

precedente 3'14"61 delle Fiamme Oro a Riccione 13/04/2022

2. Fiamme Gialle Nuoto 3'17"40

3. Centro Sportivo Esercito 3'17"78



Classifiche di società



Femminile società civili

1. CC Aniene 259

2. In Sport Rane Rosse 163.50

3. NC Azzurra 91 133.50



Femminile generale

1. CC Aniene 259

2. CS Carabinieri 227

3. Fiamme Gialle Nuoto 215.50



Maschile società civili

1. CC Aniene 292

2. Imolanuoto 135.50

3. In Sport Rane Rosse 132



Maschile generale

1. CC Aniene 292

2. CS Esercito 272

3. GS Fiamme Oro 269





I qualificati ai Mondiali di Fukuoka 2023



Simona Quadarella (CC Aniene) 800 stile libero 8'21"14, 1500 stile libero 15'53"29 e 400 stile libero 4'05"83

Marco De Tullio (CC Aniene) 400 stile libero 3'44"69

Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento) 100 rana 1'06"18 e 4x100 mista

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport) 200 farfalla 1'54"98

Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics) 400 misti 4'35"98 e 200 misti 2'10"05 RI

Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene) 50 stile libero 21"89

Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport) 100 dorso 53"36 e 4x100 mista

Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto) 100 rana 58"73 e 4x100 mista

Nicolò Martinenghi (CC Aniene) 100 rana 59"06 e 4x100 mista

Matteo Restivo (Carabinieri/RN Florentia) 200 dorso 1'56"96

Benedetta Pilato (Fiamme Oro/CC Aniene) 50 rana 30"03

Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene) 200 dorso 2'08"12

Staffette 4x100 mista maschile e femminile

Foto di Giorgio Scala / DBM per Federnuoto.it