Emanuele Filiberto compra il Real Aversa Dopo il Savoia, comprata anche la società di Serie D

La Casa Reale Holding Spa ha acquistato il titolo del Real Aversa, squadra di calcio casertana che milita in serie D. A farlo sapere è la società campana attraverso una nota. La proprietà attuale, ha più volte comunicato la volontà di cedere e "l'unica società che si è avvicinata con fatti concreti - si legge nella nota - e non a chiacchiere, mostrando interesse a sostenere e, di fatto, a salvare la squadra, è stata la Casa Reale Holding Spa, importante realtà imprenditoriale rappresentata dal Principe Emanuele Filiberto di Savoia, da Nazario Matachione e da Marcello Pica. Non c'era altra soluzione in quanto nessuno ha mostrato interesse fino ad oggi. La città ora ha una grande opportunità per convincere questi importanti imprenditori a proseguire il calcio ad Aversa"