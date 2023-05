La Ble Decò Juvecaserta batte Teramo e vola sull'1-0 nel play-in Vittoria con il finale di 83-42 con cinque giocatori in doppia cifra

Vittoria in Gara 1 del play-in, della serie al meglio delle cinque gare che vale l'ammissione al campionato di Serie B Nazionale 2023/2024, per la Ble Decò Juvecaserta: battuta la Teramo a Spicchi 2K20 con il risultato di 83-42 e cinque uomini in doppia cifra per la squadra bianconera (Lucas, Drigo, Cioppa, Sperduto e Mei).

Il tabellino

Serie B - Girone D

Play-in Ammissione Serie B Nazionale - Gara 1

Ble Decò Juvecaserta - Teramo a Spicchi 2K20 83-42

Parziali: 16-9, 28-12, 19-10, 20-11

Caserta: Lucas 13 (2/4, 3/6), Drigo 11 (3/5, 1/2), Cioppa 11 (1/2, 3/5), Sperduto 10 (4/4, 0/4), Mei 10 (0/1, 2/5), Romano 9 (3/4, 1/2), Ndoja 9 (1/3, 1/2), Visentin 4 (2/4, 0/0), Mastroianni 3 (0/0, 1/3), Miraglia 2 (1/1, 0/1), Cortese 1, Pagano (0/0, 0/1)

Teramo: Calbini 9 (2/5, 1/4), Sacchi 7 (0/0, 1/4), Galipò 6 (1/4, 1/2), Perin 5 (1/3, 1/5), Guastamacchia 3 (0/3, 1/2), Di Febo 3 (0/0, 1/2), Ferri 3 (0/0, 1/1), Casoni 2 (1/3, 0/4), Di Donato 2 (1/3, 0/3), Cianci 2 (1/4, 0/2), Melchiorri (0/1, 0/2)

Foto: ufficio stampa Juvecaserta 2021