Skeet, Azzurri in corsa per la finale di domani: bene il casertano Tazza Dopo la prima fase con 73 su 75 il campano delle Fiamme Oro è decimo.

La Quinta Prova di Coppa del Mondo ISSF ha ufficialmente preso il via con i primi 75 piattelli di qualificazione delle gare di Skeet individuale Maschile e Femminile.

Tra le donne la classifica provvisoria è guidata dalla greca Emmanouela Katzouraki con 72/75, seguita con un solo piattello di ritardo dalla kazaka Assem Orynbay e dall’indiana Darshna Rathore con 71 e con due punti di ritardo dalla nostro Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT) e dalla tedesca Nadine Messerschmidt con 70.

Nella parte alta della classifica anche Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD) con 69/75 e Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI) con 68. Buona anche la prestazione di Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR) tra gli RPO (in gara solo per i punti del ranking di specialità, ndr), che è andata a riposo con 69/75.

Passando alla classifica provvisoria maschile, in testa ci sono il danese Emil Kjelgaard Petersen, il cileno Hector Andres Flores Barahona ed i tedeschi Sven Korte e Vincent Haaga, tutti con 74/75 ed un solo errore all’attivo. Con 73/75 Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta (CE) domani ripartirà dalla decima posizione provvisoria. In leggero ritardo Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese, oggi autore di un discreto 71/75, e probabilmente fuori dai giochi per le medaglia Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE) che non è andato oltre il punteggio di 64/75. Con 70/75 si presenterà in pedana domani Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE).

La gara si concluderà domani con altri 50 lanci di qualificazione e le finali, in programma a partire dalle 12.00 italiane.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE); Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta (CE).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT); Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR).

Commissario Tecnico: Andrea Filippetti.

Preparatore Atletico: Fabio Pçartigiani.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Maurio De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli; Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Giulia Grassia (Esercito) di Modena; Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

PROGRAMMA

Martedì 23 Maggio Gara Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

12.00 Finale Skeet Femminile

13.00 Finale Skeet Maschile

Mercoledì 24 Maggio Gara Skeet Mixed Team

12.00 Medal Matches Mixed Team Skeet

Giovedì 25 Maggio Allenamenti Ufficiali Trap

Venerdì 26 Maggio Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Sabato 27 Maggio Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

12:00 Finale Trap Femminile

13.00 Finale Trap Maschile