Giochi Europei, Karate: Mangiacapra bronzo La casertana è salita sul podio nella categoria dei 61 kg.

Il karate italiano è in buone condizioni. Lo dimostrano i risultati che arrivano da Cracovia dove sono in corso i Giochi Europei. Per il movimento campano, dopo il terzo posto di Angelo Crescenzo, c’è un altro podio. A conquistare un altro bronzo è stata Alessandra Mangiacapra nei 61 kg. La casertana è stata protagonista di un bel percorso già nel girone vincendo due incontri. Battute la svedese Nillsson 2-1 e la slovacca Suchankova col medesimo punteggio. La sconfitta, invece, è giunta al cospetto dell’ucraina Serogina col netto punteggio di 5-1. In semifinale Alessandra Mangiacapra è stata fermata per 7-1 dalla tedesca Reem Khamis dovendosi accontentare del bronzo.

La spedizione azzurra è stata comunque molto positiva come ha sottolineato il direttore tecnico Luca Valdesi. “Nove atleti qualificati era già un record. Prendere 7 medaglie ci lascia davvero molto soddisfatti! Già durante le eliminatorie, abbiamo sentito un’energia positiva, i ragazzi erano concentrati e pronti ed hanno fatto benissimo. Non nego che siamo un po’ delusi per alcune sconfitte in semifinale e in finale, nonostante abbiano portato le medaglie di bronzo e d’argento.

Questo tipo di gara, con le pause, ci ha probabilmente portato a perdere qualcosa nelle fasi finali e nelle semifinali. Qui la pressione è molto forte, la presentazione dell’atleta è emotivamente molto forte. Può essere, nonostante la grande esperienza dei nostri atleti, che abbiano sentito un pochino la pressione”.