Tiro a Volo, Coppa del Mondo Skeet: Cassandro argento a Lonato del Garda Sulle pedane bresciane l'azzurro si è dovuto accontentare della seconda piazza dietro ad Hansen.

La prima medaglia italiana al maschile nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro a Volo sulle pedane di Lonato del Garda, parla campano. Nella specialità dello Skeet il casertano Tammaro Cassandro è riuscito a strappare una preziosa medaglia d’argento.

Il finalista Olimpico di Tokyo è stato battuto solo dal danese Jesper Hansen che ieri aveva chiuso le prime due serie di qualificazione con un clamoroso percorso netto.

Finale comunque di altissimo livello con lo scandinavo che ha colpito solo un piattello in più (56 su 60) rispetto all’azzurro. Terza piazza per il finlandese Kallionen che ha preceduto Taylor, Hancock e Mehelba.

Gli altri italiani sono arrivati più dietro con l’ottava piazza di Rossetti, la nona di Sdruccioli che gareggiava solo per i punti del ranking e l’undicesima di Lodde. Benissimo anche Pittini che ha concluso le qualificazioni dopo aver mancato un solo piattello.

Per Tammaro Cassandro, in attesa delle prove a squadre, si tratta del primo podio stagionale in Coppa del Mondo ad un anno delle Olimpiadi, grande obiettivo del talentuoso tiratore casertano.

Foto: ISSF