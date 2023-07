Casertana a un passo dal ritorno in C: ecco l'ordine riammissione-ripescaggio Il consiglio federale ha ufficializzato la graduatoria delle società che hanno fatto domanda

La FIGC ha ufficializzato la graduatoria riammissione-ripescaggio per la Serie B e per la Serie C. La Casertana è vicinissima al ritorno in terza serie. I falchetti sono secondi dietro l'Atalanta, pronta a definire la seconda squadra in C, e avanti rispetto al Piacenza. La società rossoblu ha l'ok della Covisoc e della commissione criteri infrastrutturali. Nel frattempo sulla questione, in ottica futura, si è espresso così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina: "Ogni anno a causa di ipotetiche riammissioni e ripescaggi si blocca tutto il sistema. - ha dichiarato - Dall'anno prossimo anticiperemo i termini d'iscrizione ai campionati. Non abbiamo proceduto all’integrazione degli organici in attesa delle decisioni della giustizia".

Il sindaco Marino: "Premio per tutta la comunità"

"La notizia che giunge dal Consiglio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è ottima: la Casertana è risultata essere prima nella graduatoria per i ripescaggi in serie C. - ha aggiunto il sindaco di Caserta, Carlo Marino - Siamo a un passo dal rientrare nel calcio che conta e dobbiamo farlo da protagonisti. Questo risultato è un premio per tutta la comunità, a partire dai tifosi, sempre fantastici nello stare accanto alla squadra, passando per la società, per lo staff e per tutti coloro i quali hanno lavorato per raggiungere l’obiettivo. Come Amministrazione siamo sempre stati vicini alla Casertana, impegnandoci senza sosta per assicurare tutto il supporto necessario. Tra l’altro, abbiamo adeguato con largo anticipo lo Stadio Pinto, rendendolo idoneo per disputare la serie C. Ciò non era mai avvenuto e ha consentito alla società di poter presentare la domanda di ripescaggio. Ora dobbiamo solo attendere le decisioni di Tar e Consiglio di Stato sui ricorsi di Reggina e Lecco. Il traguardo è a un passo, bisogna solo aspettare l’ufficialità. Un ringraziamento sincero va al Presidente D’Agostino per l’eccellente lavoro fatto, che è stato riconosciuto anche dalla Federazione. Con la serie C e il nuovo stadio, la cui costruzione vedrà la luce a breve, la nostra amata Casertana potrà tornare ai fasti di un tempo".

Il comunicato della FIGC

"Graduatorie integrazione organici campionati - Preso atto delle relazioni della Covisoc e della Commissione Criteri Infrastrutturali, per quanto riguarda la Serie B è stata definita la graduatoria delle società che hanno fatto domanda di riammissione e ripescaggio secondo il seguente ordine: Brescia e Perugia. In Serie C, tenuto conto della rinuncia del Pordenone, il Consiglio ha deciso di riammettere il Mantova, quale squadra migliore classificata nella regular season nei tre gironi di Lega Pro. In seguito, preso atto delle relazioni della Covisoc e della Commissione Criteri Infrastrutturali, è stata definita la graduatoria per l’eventuale integrazione dell’organico secondo il seguente ordine: Atalanta (seconda squadra), Casertana e Piacenza. Il Consiglio ha deciso di non procedere, al momento, all’integrazione degli organici".