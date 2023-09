Casertana: depositati i contratti di Toscano e Tavernelli Il centrocampista: "Partiamo in ritardo, ci sarà forse da soffrire. Per questo dobbiamo compattarci"

La Casertana ha reso noto di aver depositato i contratti del centrocampista Marco Toscano e dell'attaccante Camillo Tavernelli. "Ho toccato con mano un grande entusiasmo. - ha affermato Toscano - Avevo bisogno di una piazza così calda. Non vedo l'ora di iniziare. Partiamo in ritardo, ci sarà forse da soffrire. Per questo dobbiamo compattarci. Le premesse fanno sperare bene, ma dobbiamo pensare a consolidare innanzittutto la categoria".

Domenica 17 il debutto con il Benevento tra le mura amiche

Cresce l'attesa verso l'esordio in campionato. Anche il prossimo weekend sarà vissuto dalla Casertana in stand-by. Il debutto è fissato per domenica 17 (ore 20.45) al "Pinto" contro il Benevento. Le gare della prima e la seconda giornata sono state rinviate rispettivamente al 27 settembre (il match interno con il Monopoli) e all'11 ottobre (la sfida con il Messina in trasferta).

Foto: pagina ufficiale Facebook Casertana F.C.