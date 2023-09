Boxe, Charaabi ad Assisi sognando le Olimpiadi La casertana è in raduno con l’obiettivo di strappare il pass Olimpico a Busto Arsizio.

Sirine Charaabi è entrata prepotentemente nella storia della boxe femminile italiana proprio nel 2023. Indimenticabile la sua cavalcata al Mondiale di Nuova Dehli quando è stata battuta solo in finale dalla cinese Wu Yu.

L’argento ha dato tante motivazioni allo scricciolo casertano che va ancora a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Il primo tentativo, quello dei Giochi Europei di Cracovia, non è andato a buon fine. L’azzurra si è fermata ai quarti di finale contro la turca Hatice Akbas e dovrà riprovarci il prossimo anno nel torneo di qualificazione mondiale che si volgerà in Italia a Busto Arsizio dal 4 all’11 marzo. Occasione ghiottissima per l’azzurra che meriterebbe l’esperienza a cinque cerchi dopo la grande crescita avuta nell’ultimo triennio. Intanto da oggi è in raduno ad Assisi con le compagne di squadre per lavorare proprio in vista di questo appuntamento. Bisognerà arrivarci al 100% della forma perché la concorrenza sarà molto agguerrita.