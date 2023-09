Tiro a Volo, Europei: nello Skeet bronzo per il campano Cassandro Il tiratore di Capua si è classificato al terzo posto dopo aver chiuso al comando la qualifica.

Dopo il Mondiale è tempo di Europei per il Tiro a Volo. A Osijek in Croazia oggi si è svolta la fase decisiva della prova di Skeet individuale con il campano Tammaro Cassandro capace di salire sul podio. Il tiratore di Capua ha vinto il bronzo confermandosi uno dei migliori del continente.

Per lui un solo errore in qualificazione in una prova chiusa con 124 su 125. Poi una estenuante sfida di spareggio che l’ha portato nel round decisivo come numero uno.

Superate le eliminatorie fino a quella del quarto posto, si è fermato sul terzo gradino del podio con il punteggio finale di 45/50. Davanti a lui il greco Chalkidakis, oro e Carta Olimpica con un perfetto 60/60, ed il maltese Attard, d’argento con 55/60.

“Una medaglia di bronzo va celebrata, anche se non posso nascondere la delusione per non essere riuscito a fare meglio ed a conquistare il Pass per Parigi – ha commentato Cassandro a caldo – Entrare in finale con 124/125 e poi ottenere il dorsale numero 1 con 32 piattelli di spareggio mi dimostra che ho lavorato bene. Purtroppo, in finale non è andata come avevo programmato e, sinceramente, sperato. Ripeto, un bronzo al Campionato Europeo è un buon risultato, ma non riesco a godermelo pienamente. Per quest’anno la stagione le occasioni di conquistare Carte Olimpiche sono finite. Avrò ancora una possibilità all’Europeo di Lonato del prossimo anno. Farò di tutto per arrivarci ancora più preparato. Un grazie a mia moglie Sanara, alla mia Famiglia, al Centro Sportivo dei Carabinieri ed alla Federazione”.

Domani la Rassegna Continentale proseguirà con il Mixed Team. Per l’Italia Benelli schiererà le squadre composte da Diana Bacosi e Tammaro Cassandro e da Martina Bartolomei e Gabriele Rossetti. I medal matches sono in programma a partire dalle 16.30.

RISULTATI

Skeet Maschile: 1° Charalambos CHALKIDAKIS (GRE) 124/125 (+31) – 60/60; 2° Marlon ATTARD (MLT) 123/125 – 55/60; 3° Tammaro CASSANDRO (ITA) 124/125 (+32) – 45/50; 4° Erik WATNDAL (NOR) 124/125 – 37/40; 5° Mitchell BROOKER SMITH (GBR) 123/125 – 27/30; 6° Mikola MILCHEV (UKR) 123/125 – 16/20; 13° Gabriele ROSSETTI (ITA) 123/125 (+3); 30° Elia SDRUCCIOLI (ITA) 120/125.

Skeet Femminile: 1ª Danka BARTEKOVA (SVK) 123/125 – 57/60; 2ª Diana BACOSI (ITA) 121/125 (+6) – 56/60; 3ª Amber Jo RUTTER (GBR) 122/125 – 46/50; 4ª Martina BARTOLOMEI (ITA) 121/125 +5) – 36/40; 5ª Nale WISSMER (GER) 121/125 (+3) – 25/30; 6ª Monika STIBRAVA (SVK) 120/125 – 16/20; 14ª Simona SCOCCHETTI (ITA) 117/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Junior Maschili: Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI); Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea (RM); Andrea Galardini (Fiamme Oro) di Calenzano (FI).

Junior Femminili: Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Damiana Paolacci (Fiamme Oro) di Roma; Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia.

Direttore Tecnico Nazionale: Andrea Benelli.

Commissario Tecnico Junior: Sandro Bellini

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Bionda.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA).

Junior Maschili: Valentini Curti (Marina Militare) di Perugia; Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno (SA); Emanuele Iezzi di Manoppello (PE).

Junior Femminili: Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD); Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Maria Teresa Giorgia Maccioni (Carabinieri) di Villagrande Strisaili (NU).

Direttore Tecnico Nazionale: Marco Conti.

Commissario Tecnico Junior: Daniele Di Spigno

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Bionda.

PROGRAMMA

Martedì 12 settembre Gara Skeet Mixed Team

16:30 Medal Matches Mixed Team Skeet

Mercoledì 13 settembre Gara a Squadre Skeet Maschile e Femminile

16:30 Finale Squadre Skeet Femminile

17.30 Finale Squadre Skeet Maschile

Giovedì 14 settembre Allenamenti Ufficiali Junior Skeet

Venerdì 15 settembre Gara Junior Skeet Maschile e Femminile (75 piattelli)

Sabato 16 settembre Gara Junior Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

15:30 Finale Junior Skeet Femminile

16.30 Finale Junior Skeet Maschile

Domenica 17 settembre Allenamenti Ufficiali Junior Trap

Gara Junior Mixed Team Skeet

15:45 Medal Matches Junior Mixed Team Skeet

Lunedì 18 settembre Gara Junior Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Gara a Squadre Junior Skeet Maschile e Femminile

16:00 Finale Squadre Junior Skeet Femminile

17.00 Finale Squadre Junior Skeet Maschile

Martedì 19 settembre Gara Junior Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

15:30 Finale Junior Trap Femminile

16.30 Finale Junior Trap Maschile

Mercoledì 20 settembre Gara Junior Mixed Team Trap

14:15 Medal Matches Junior Mixed Team Trap

Giovedì 21 settembre Gara a Squadre Junior Trap Maschile e Femminile

15:15 Finale Squadre Junior Trap Femminile

16.15 Finale Squadre Junior Trap Maschile

Venerdì 22 settembre Allenamenti Ufficiali Trap

Sabato 23 settembre Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Domenica 24 settembre Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

15:00 Finale Trap Femminile

16.00 Finale Trap Maschile

Lunedì 25 settembre Gara Trap Mixed Team

16.30 Medal Matches Mixed Team Trap

Martedì 26 settembre Gara a Squadre Trap Maschile e Femminile

16:00 Finale Squadre Trap Femminile

17.00 Finale Squadre Trap Maschile