Tiro a Volo, Europei: nello Skeet a coppie miste Cassandro e Bacosi di bronzo Undicesima la squadra Bartolomei-Rossetti. Domani la gara a squadre.

La gara del Mixed Team di Skeet del Campionato Europeo di Tiro a Volo di Osijek (CRO) porta nel forziere italiano un’altra medaglia di bronzo, conquistata dalla coppia composta da Diana Bacosi e Tammaro Cassandro, già protagonisti ieri nella gara individuale con, rispettivamente, un argento ed un bronzo.

La Campionessa Olimpica di Rio 2016 (Esercito) di Cetona (SI) ed il Carabiniere di Capua (CE) hanno chiuso le tre serie di qualificazione con il punteggio di 146/150 e per meritarsi l’ingresso in uno dei due medal matches sono dovuti passare attraverso la forca caudina di uno spareggio tra quattro coppie per decidere chi si potesse unire ai britanni Amber Jo Rutter e Ben Llewellin, primi assoluti con 147/150, nel duello per l’oro, o chi si dovesse scontrare per il bronzo. Lo shoot-off, chiuso con +15 e +4 li ha qualificati al medal match per il bronzo contro la coppia ucraina composta da Mikola Milchev e Iryna Malovichko.

Nel confronto i due teams hanno dato il meglio, puntando entrambi alla medaglia e non facendosi sconti, ma alla fine i nostri hanno avuto la meglio e con il punteggio di 42/48 a 41/48 si sono messi al collo il bronzo.

Davanti a loro i britannici, oro con 42/48, ed i Cechi Tomas Nydrle e Martina Kucerova, argento con 41/48.

“La gara del Mixed è sempre difficile perché viene dopo quella individuale, che già di per sé è molto impegnativa, ma ho cercato di dare il massimo, sia per me sia per Tammaro (Cassandro, ndr) con cui gareggio sempre con molto piacere. E’ un amico ed il suo essere un po’ scanzonato rende tutto più godibile” ha spiegato Diana Bacosi. “Gareggiare in coppia con una leggenda come Diana (Bacosi, ndr) è già di per se una grande soddisfazione, quando poi arriva anche la medaglia, la festa è doppia” ha aggiunto Cassandro.

Undicesima la coppa composta da Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR) e Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT) con il punteggio di 142/150.

“Bravi Diana e Tammaro (Bacosi e Casssandro, ndr), che hanno fatto una buona qualificazione e poi si sono messi al collo la medaglia – ha commentato il Direttore Tecnico Andrea Benelli – Come detto ieri, ormai le gare hanno un livello tecnico altissimo ed anche con i due 73/75 di Diana e Tammaro ci siamo ritrovare a fare uno spareggio per l’ingresso nei medal matches. Insomma, si fa sempre più complicato arrivare alle medaglie, ma noi non molliamo”

Domani si proseguirà con la gara a squadre, con finali a partire dalle 16.30.

Intanto nel pomeriggio è arrivata ad Osijek anche la Squadra Azzurra Junior di Skeet del Commissario Tecnico Sandro Bellini. In pedana da giovedì 14 settembre per gli allenamenti ufficiali ci saranno Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI), Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea (RM), Andrea Galardini (Fiamme Oro) di Calenzano (FI), Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI), Damiana Paolacci (Fiamme Oro) di Roma e Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia.

RISULTATI

Skeet Mixed Team: 1ª INGHILTERRA (Amber Jo RUTTER-Ben LLEWELLIN) 147/150 – 42/48; 2ª REP.CECA (Martina KUCEROVA-Tomas NYDRLE) 146/150+16 – 41/48; 3ª ITALIA (Diana BACOSI-Tammaro CASSANDRO) 146/150 (+15 +4) – 42/48; 11ª ITALIA (Martina BARTOLOMEI-Gabriele ROSSETTI) 142/150.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Junior Maschili: Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI); Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea (RM); Andrea Galardini (Fiamme Oro) di Calenzano (FI).

Junior Femminili: Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Damiana Paolacci (Fiamme Oro) di Roma; Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia.

Direttore Tecnico Nazionale: Andrea Benelli.

Commissario Tecnico Junior: Sandro Bellini

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Bionda.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA).

Junior Maschili: Valentini Curti (Marina Militare) di Perugia; Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno (SA); Emanuele Iezzi di Manoppello (PE).

Junior Femminili: Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD); Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Maria Teresa Giorgia Maccioni (Carabinieri) di Villagrande Strisaili (NU).

Direttore Tecnico Nazionale: Marco Conti.

Commissario Tecnico Junior: Daniele Di Spigno

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Bionda.

PROGRAMMA

Mercoledì 13 settembre Gara a Squadre Skeet Maschile e Femminile

16:30 Finale Squadre Skeet Femminile

17.30 Finale Squadre Skeet Maschile

Giovedì 14 settembre Allenamenti Ufficiali Junior Skeet

Venerdì 15 settembre Gara Junior Skeet Maschile e Femminile (75 piattelli)

Sabato 16 settembre Gara Junior Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

15:30 Finale Junior Skeet Femminile

16.30 Finale Junior Skeet Maschile

Domenica 17 settembre Allenamenti Ufficiali Junior Trap

Gara Junior Mixed Team Skeet

15:45 Medal Matches Junior Mixed Team Skeet

Lunedì 18 settembre Gara Junior Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Gara a Squadre Junior Skeet Maschile e Femminile

16:00 Finale Squadre Junior Skeet Femminile

17.00 Finale Squadre Junior Skeet Maschile

Martedì 19 settembre Gara Junior Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

15:30 Finale Junior Trap Femminile

16.30 Finale Junior Trap Maschile

Mercoledì 20 settembre Gara Junior Mixed Team Trap

14:15 Medal Matches Junior Mixed Team Trap

Giovedì 21 settembre Gara a Squadre Junior Trap Maschile e Femminile

15:15 Finale Squadre Junior Trap Femminile

16.15 Finale Squadre Junior Trap Maschile

Venerdì 22 settembre Allenamenti Ufficiali Trap

Sabato 23 settembre Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Domenica 24 settembre Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

15:00 Finale Trap Femminile

16.00 Finale Trap Maschile

Lunedì 25 settembre Gara Trap Mixed Team

16.30 Medal Matches Mixed Team Trap

Martedì 26 settembre Gara a Squadre Trap Maschile e Femminile

16:00 Finale Squadre Trap Femminile

17.00 Finale Squadre Trap Maschile