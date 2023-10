ACR Messina - Casertana 1-1: 5 pareggi in 7 gare per i falchetti, il tabellino Lunedì (ore 20.45) la sfida contro l'Avellino al "Pinto"

Risultato di 1-1 tra l'ACR Messina e la Casertana. Al "San Filippo - Franco Scoglio" arriva il quinto pareggio per i falchetti. Nel recupero della seconda giornata del girone C di Serie C i siciliani trova il vantaggio con Ragusa al minuto 66. Damian realizza il gol del pari al 78'. Dopo 7 giornate la Casertana è nel gruppo che va dal dodicesimo al quindicesimo posto della classifica con 8 punti.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Seconda Giornata

ACR Messina - Casertana 1-1

Marcatori: 66' Ragusa (M), 78' Damian

Messina (4-3-3): Fumagalli; Lia, Manetta, Ferrara, Ortisi; Franco, Frisenna, Giunta (61' Tropea); Emmausso (60' Ragusa), Plescia (86' Luciani), Cavallo (86' Zunno). All. Modica. A disp. Buffa, Darini, De Matteis, Di Bella, Pacciardi, Polito, Salvo.

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai (75' Paglino), Celiento, Sciacca, Anastasio; Casoli, Proietti (73' Tavernelli), Damian, Carretta (46' Toscano), Montalto, Curcio. All. Cangelosi. A disp. Cadili, Del Prete, Galletta, Marfella, Matese, Soprano.

Arbitro: Rinaldi

Ammoniti: Sciacca (C), Franco (M), Damian (C), Toscano (C), Ragusa (M)